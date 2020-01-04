Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in A Milli Takım'da oynamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek''

Hidayet Türkoğlu, ''Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz.'' dedi.

'Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetti. Vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getiren Erdoğan, "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullandı.

Teşekkür etmişti

Kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Shane Larkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, hakkımdaki ince düşünceleri nedeniyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.