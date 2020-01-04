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Konya'nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasında

KONYA'nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı.

Demirören Haber Ajansı

Olay, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii'nde meydana geldi. Namaz esnasında İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26), cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U., kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darp edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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