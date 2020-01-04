DÜNYA

ABD'de bir eyalet yolunda çalı istilası! Araçlar mahsur kaldı

ABD'nin kuzeydoğusunda bulunan bir eyalet yolu, sert esen rüzgarın sürüklediği çalılar nedeniyle ulaşıma kapandı. Temizleme çalışmaları sırasında, etrafını çevreleyen çalıların içinde mahsur kalmış çok sayıda araç bulundu.

Demirören Haber Ajansı

Washington eyaletinde Benton bölgesinde de geçen 240 numaralı yol, önceki gün nedeniyle her iki önde de ulaşıma kapandı. Bölge devriye polisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin çalışmaları sonucu 10 saat sonra yolun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Temizleme çalışmalarına dair paylaşılan görüntüde, etrafını çevreleyen çalıların içinde mahsur kalmış araçlar bulunduğu görüldü.

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