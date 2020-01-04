ABD'de bir eyalet yolunda çalı istilası! Araçlar mahsur kaldı

Washington eyaletinde Benton bölgesinde de geçen 240 numaralı yol, önceki gün nedeniyle her iki önde de ulaşıma kapandı. Bölge devriye polisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin çalışmaları sonucu 10 saat sonra yolun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Temizleme çalışmalarına dair paylaşılan görüntüde, etrafını çevreleyen çalıların içinde mahsur kalmış araçlar bulunduğu görüldü.