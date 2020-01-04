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Hataysporlu futbolcuları taşıyan otobüs devrildi

Hatayspor U 16 futbol takımını taşıyan otobüs Sivas’ın Gölova ilçesinde devrildi. Otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

Demirören Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah erken saatlerinde Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana geldi. Kazada, Hatayspor U 16 futbol takımını taşıyan otobüs, Çaykur Rizespor deplasmanına giderken Sivas’ın Gölova ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi.

23 yaralı var
Aralarında futbolcuların ve teknik heyetin de bulunduğu 23 kişi tedbir amaçlı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ayakta kontrol edilenler taburcu olurken, 9 kişinin ise tedavisine devam edildiği belirtildi. Yaralılarda hayati tehlike bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hatayspor'dan açıklama var
Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "U16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz hastaneye götürülmüş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Yara almayan çocuklarımız Gölova Kaymakamı tarafından Sivas merkeze götürülmüş olup, özel idare misafirhanesinde dinlenmeye geçmişlerdir. Yönetimimiz Gölova Kaymakamlığı ve Sivas Valiliğiyle irtibat halindedir. Çocuklarımızın sağ salim Hatay'a ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Büyüklerde "geçmiş olsun" mesajı
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Hatayspor'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Mesajlar şöyle:

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