Şanlıurfa'da 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı
ŞANLIURFA’da silahla 3 kardeşi öldüren ve babalarını da yaralayan zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ŞANLIURFA’da 3 kardeşi öldürüp babalarını yaralayan Abdülselam Ç. (48), gizlendiği bir fıstık bahçesinde hırsız zannedilerek yakalandı.
Yapılan incelemede cinayet şüphelisi olduğu saptanan Abdulselam Ç., 3 kardeşi öldürdüğünü itiraf ettiği sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.