29 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan ile karşılaştırıldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun markette alışveriş yaptığı ana ait görüntülerin servis edilmesi sosyal medyayı ikiye böldü.

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni parti değerlendirmesi

Ekrem İmamoğlu, yeni parti kuracakları belirtilen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ilişkin soruya "Güçlü geçmişleri var. Nasıl karşılık bulacaklarını zaman gösterir" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkışlanacak sözler!

Kılıçdaroğlu, erken seçim ve sistem tartışmalarıyla ilgili olarak "CHP olarak biz bir erken seçim çağrısı yapmayacağız. Türkiye’nin ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz.

Melih Gökçek de suriyeli tartışmasına katıldı!

Gökçek, "Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan Başbakanından küstah Türkiye sözleri!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Perinçek'ten gündem yaratan S-400 açıklaması

Doğu Perinçek, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Çok doğru bir karar. Bu, bir manavdan domates gibi seçilen silahlar değil. Türkiye'nin düşman tehdidini doğru saptamasının sonucu" açıklaması yaptı.