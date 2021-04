Sahi bu ülke nasıl soyulmuştu!

2023’de oy kullanacak 6 milyona yakın genç seçmen bilmez…



Nedense anlatılmaz onlara!..



AK Parti teşkilatlarından, yönetimine kadar kimse çıkıp bu dersi vermez!..



Alışmışlar ya bütün yükü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üzerine bırakmaya…



Aman kimse ile kötü olmasınlar!..



Anlatın beyler bu ülke nereden nereye geldi!..



Bilsin 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçimlerin kaderinin elinde olduğu bugün kafaları karıştırılmak istenen 6 milyona yakın genç seçmen!..



Teslim etmeyin bu genç seçmeni yalan makinelerine!..



Anlatın dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in “ Hayatımın en büyük hatasıydı” dediği ABD’den emirle yollanıp bakan olarak ekonominin teslim edildiği Kemal Derviş vakasını!..

***



Ah benim ülkem ah!..



2002'ye kadar;



Türk ekonomisini;



ABD’nin emrine sokanlar…



IMF'nin kucağına oturtanlar…



IMF/Dünya Bankası’na peşkeş çektirenler…



IMF'ye ipotek ettirenler…



İthal Ekonomi Bakanı (Kemal Derviş) getirtip Hazineyi teslim edenler kimlerdi?





Ah benim ülkem ah!..

2002’ye kadar;



26 bankayı soydurup batıranlar kimlerdi?



Paraları tırlara yükleyip İsviçre bankalarına kaçıranlar kimlerdi?



Halk Bankası’ndan 3,5 milyar $ batıran kimlerdi?



IMF'den gelen 40 milyar doları devletin kasasına girmeden hortumlatan kimlerdi?



Yani Türkiye’yi 40 cente muhtaç eden kimlerdi..



Peki;



2002'den sonra IMF ile borçları sıfırlayan, ABD’nin her türlü ekonomik saldırısına botun eğmeyen, başı dik alnı açık bir devlet politikasından ödün vermeyen, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik depreme rağmen Türk ekonomisini namerde muhtaç etmeyen kimdir?



Recep Tayyip Erdoğan!..



Say, say, anlat anlat bitmez!..



2002’den bugüne bu ülkede hayal denilen bütün projeleri hayata geçirip milletinin hizmetine sokan kimdir!



Recep Tayyip Erdoğan…



Hiç güneş balçıkla sıvanır mı?



Şimdi Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘128 milyar dolar nerede?’ çamur at izi kalsın mantığı ile milletin kafasını karıştırmaya yönelik algı operasyonunda gayreti boşuna!..



Nafile çabalar!..



Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz..



Kimin bu ülkede ne yaptığını millet biliyor!..



128 milyar dolar nerede ? safsatalarına karşı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski Bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kuruluşundan bu yana yanında dimdik duran “VEFA, SADAKAT” dersi veren Nurettin Canikli en güzel cevabı vererek maskeleri düşürdü…

“Acaba!” algısına düşenleri rahatlattı…

***



Dinleyin Canikli'yi..



“128 milyar dolar nereye gitti? Dolar ucuz fiyattan mı satıldı? Birilerine peşkeş mi çekildi, detaylandıralım.

Merkez Bankasının doğrudan veya dolaylı olarak ticari bankalar üzerinden piyasaya verdiği dolarlar piyasada oluşan fiyattan satılır.

Merkez Bankası doların fiyatını belirlemez.

Fiyat piyasada oluşur.

Merkez Bankası piyasada oluşan fiyattan dolar satar.

Bu nedenle, Merkez Bankası’nın doları ucuza veya pahalıya sattığına ilişkin değerlendirmeler en hafif ifade ile cehalet ürünüdür.”

Canikli, “128 milyar doların nereye gittiğini olabildiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalışalım” diyerek devam etmiş…

“2019 ve 2020 yıllarında dolar kimlere satılmış? Cari açığın finansmanı için Merkez Bankası 30 milyar dolar döviz satmış.Yani 30 milyar doları ithalatçılar satın almış.



2019 ve 2020 yıllarında toplam 36 milyar dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi. (128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edilmiştir ve bu altınlar cumhuriyet altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir)

75 milyar doları Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmış. Yani 75 milyar dolarlık TL cinsinden hesaplarını dolara çevirmişler. (Bu 75 milyar dolar Türkiye’deki bankalarda hesaplarda durmaktadır. )

Özel sektör dış borcunu ödemek için 43 milyar dolar satın almış.

2019 ve 2020 yıllarında 12 milyar dolar portföy yatırımcısının çıkışı olmuş.

Yani yabancı yatırımcı daha önceki yıllarda Türkiye’ye getirip TL’ye çevirerek portföy yatırımında kullandığı dövizinin 12 milyar dolarlık kısmını dövize çevirip geldiği ülkeye geri götürmüştür.

Yani 12 milyar dolarlık döviz satın almıştır.

Bu dört kalemi topladığımızda 160 milyar dolara ulaşılmaktadır.

Bu rakam 128 milyar doların bir hayli üzerindedir.

Bu durum Merkez Bankası’nın 2019 ve 2020 yıllarında 160 milyar dolar satış yaptığı anlamına gelmiyor.

128 milyar doların tamamının yukarıda belirtilen ödemelerin finansmanında kullanılmış…

Ucuza dolar satıldı iddiası kocaman bir yalan…

Döviz satışında hiç kimseye farklılık ve ayrıcalık yapılmamıştır. Piyasanın işleyişi itibari ile böyle bir durumun olması da zaten mümkün değil…”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli noktayı şöyle koydu;

“Merkez Bankası’nın doğrudan veya dolaylı olarak sattığı dövizi piyasadan satın alanların kimlikleri ve ne kadar döviz aldıkları devletin kayıtlarında yer almaktadır.

Bu kara propagandayı ve dezenformasyonu gerçekmiş gibi sunmaya çalışan iftiracılara sesleniyorum; bildiğiniz somut bir şey varsa açıklayın yoksa susun. Bu ülkeye zarar veriyorsunuz.

Sonuç itibarıyla her şey açık ve net, 128 milyar dolar burada sizin aklınız nerede?”

***



İşte "128 milyar dolar nerede ?" sorusunun cevabı Canikli’nin bu açıklamalarında!..

Açık…

Şeffaf…

Net…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hazinesini bakkal dükkanı hesap defteri olarak göstermek isteyen çarpık zihniyet, zaten Türkiye Cumhuriyeti Devletini de kabile Cumhuriyeti olarak göstermeye çalışan içimizdeki müptezeller değil mi?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başarısından mutlu olmayanlar, İHA’ları, SİHA’ları, kendi silahını, kendi otomobilini, kendi doğal gazını kendi üretmeye çalışmasından rahatsız olanlar değil mi?

Bunlar değil mi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hayaldi gerçek oldu denilecek IMF’ye borçların sıfırlanmasından rahatsız olanlar!

Bunlar değil mi "Tayyip Erdoğan yeter ki gitsin de ülke batarsa batsın" diyecek kadar gayri milli olanlar!..

Diyeceğim şu ki;

Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanlıkta bütün mesele ABD ve AB'ye rağmen her şarta, her tehdite, her dayatmaya rağmen eğilmeden, bükülmeden Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti yürüyüşünün sürmesidir...

***

Geceye bir karikatür de bırakalım ki;

NEDEN TAYYİP ERDOĞAN?

sorusu hakkaniyetle cevap bulsun..