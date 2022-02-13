BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  GÜNCEL

Sağlıkçılara çıkarılan ceza işe yaramadı Yeni cezalar yolda İki bakan görüştü

Sağlıkçılara çıkarılan ceza işe yaramadı Yeni cezalar yolda İki bakan görüştü

Hastanelerdeki saldırılar cezalar arttırılsa dahi önlenemedi. Fahrettin Koca ve Bekir Bozdağ'ın konuyu yeniden masaya yatırdığı toplantıda yeni cezalar konuşuldu.

Abone ol

Sağlık çalışanlarına yönelik suçlar için çıkartılan yasa ile cezalar bir buçuk kat arttırıldı. Ancak bu düzenleme beklenen sonuçları vermedi. Olayların önüne geçilemeyince yeni bir takım önlemlerin alınması zorunlu hale geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu alanda neler yapılabileceğini masaya yatırdı. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının beklentileri ve çözüm önerileri üzerinden de geçildi. Önümüzdeki haftalarda gündeme gelmek üzere yeni bir çalışma yapılıyor.

TBMM Başkanlığına sunulacak çalışma kapsamında yapılması planlanan değişikler şöyle:

Cezalar artırılacak, paraya çevrilmeyecek
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasının caydırıcı olacak şekilde arttırılması planlanıyor. Bir yıl kadar önce çıkan yasa ile kasten yaralama suçuna 3 yıla kadar ceza verilmesi mümkün oldu. Ancak takdir yetkisi, iyi hal gibi indirimler, ceza infaz sistemi devreye girince bu 6 aya kadar inip paraya çevrilebiliyor.

Bu nedenle öncelikli olarak cezaların caydırıcı olacak düzeyde arttırılıp para cezasına çevrilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Bu durumda doktora saldıran bir kişi para ödeyip kurtulamayacak. Cezaevine girip bir süre kalacak.

Hükmün açıklanmasının ertelenmesi
Yapılan çalışma kapsamında üzerinde durulan bir başka konuda hükmün açıklanmasının ertelenmesi. Sağlık çalışanlarına yönelik suçların kapsam dışı bırakılması üzerinde duruluyor.

Hakim teminatı
Doktorlara hakim ve savcılara benzer güvence getirilmesi modeli üzerinde duruluyor. Bu kapsamda doktorlar uyguladıkları tedavilere karşı tazminat davaları ile karşı karşıya kalmayacak. Bir dava açılacaksa bu doktorun kendisine değil devlete karşı açılmış olacak. Tazminat ödenecekse bu devlet tarafından karşılanacak.

Cerrah bulunamıyor
Artan tazminat davaları nedeniyle cerrahi başta olmak üzere riskli alanları kimsenin tercih etmediği, önümüzdeki dönem bu alanlarda büyük sıkıntı yaşanması bekleniyor.

Bunun önüne geçmenin en önemli yollarından birinin hatalı tedavilerde davaların devlete açılması olacağı belirtiliyor. Bunun dışında hatalı tedaviler konusunda sigorta gibi başka seçenekler üzerinde de duruluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı var mı? Bahadır Erdem açıkladı
İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı var mı? Bahadır Erdem açıkladı
İstanbul Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2022 kaç para oldu?
İstanbul Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2022 kaç para oldu?
NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi
NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi
Halk ekmek zam 2022 fiyat listesi kaç para oldu?
Halk ekmek zam 2022 fiyat listesi kaç para oldu?
KDV indirimi sonrası marketlerde beklenen yeni fiyatlar Pirinç makarna çay süt peynir yumurta şeker
KDV indirimi sonrası marketlerde beklenen yeni fiyatlar Pirinç makarna çay süt peynir yumurta şeker
Ahmet Hakan 6 muhalefet partisinin buluştuğu masayı yazdı 'bu kesin' deyip paylaştı
Ahmet Hakan 6 muhalefet partisinin buluştuğu masayı yazdı 'bu kesin' deyip paylaştı
Muğla Fethiye'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla Fethiye'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Bakırköy’de silahlı çatışma: 4 yaralı 50'ye yakın mermi kovanı bulundu 7 otomobil delikdeşik oldu
Bakırköy’de silahlı çatışma: 4 yaralı 50'ye yakın mermi kovanı bulundu 7 otomobil delikdeşik oldu
Rögar kapağı kırılınca 15 metre derinlikteki kanalizasyon kuyusuna düştü
Rögar kapağı kırılınca 15 metre derinlikteki kanalizasyon kuyusuna düştü
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı yürürlüğe gireceği tarih belli oldu