Rusya'da neler oluyor? Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanını görevden aldı

Rus lider Putin'in imzaladığı kararnameyle Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

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Rus ordusunun kilit ismi kovuldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararname imzaladı.

KARA KUVVETLERİ BAŞKOMUTANINI GÖREVDEN ALDI

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alındı.

Putin, Salyukov'u Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı..

Ukrayna ile ateşkes yolunda Putin'in böyle bir karar alması ise kamuoyunda geniş yer edindi..