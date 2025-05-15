BIST 9.541
DOLAR 38,70
EURO 43,44
ALTIN 4.008,90
HABER /  DÜNYA

Rusya'da neler oluyor? Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanını görevden aldı

Rusya'da neler oluyor? Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanını görevden aldı

Rus lider Putin'in imzaladığı kararnameyle Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Abone ol

Rus ordusunun kilit ismi kovuldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararname imzaladı.

KARA KUVVETLERİ BAŞKOMUTANINI GÖREVDEN ALDI

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alındı.

Putin, Salyukov'u Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı..

Ukrayna ile ateşkes yolunda Putin'in böyle bir karar alması ise kamuoyunda geniş yer edindi..

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'ye gelebilirim demişti! Trump'tan yeni açıklama
Türkiye'ye gelebilirim demişti! Trump'tan yeni açıklama
Bakan Bolat: ihracat ve istihdamda rekor artış
Bakan Bolat: ihracat ve istihdamda rekor artış
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus heyetiyle görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus heyetiyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek
MEB takvimi belli oldu: Ara tatil ve yarıyıl tarihleri açıklandı
MEB takvimi belli oldu: Ara tatil ve yarıyıl tarihleri açıklandı
Türkiye Sigorta 3x3 basketbol turnuvalarının İstanbul finalinde mücadele edecek takımlar belli oldu
Türkiye Sigorta 3x3 basketbol turnuvalarının İstanbul finalinde mücadele edecek takımlar belli oldu
Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu
Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu: