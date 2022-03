Rusya-Ukrayna savaşının hedefi olan 'Yeni Dünya Düzeni' nasıl yenilmelidir?

Tüm dünya bir sahnedir ve üzerinde meydana gelen önemli her şeyin bu şekilde olması planlanmıştır. Nihayetinde tüm dünya bu iç içe geçmiş gizli topluluklardan oluşan İlluminati sistemi aracılığıyla yönetilmektedir.

1.Dünya Savaşı,

2.Dünya Savaşı,

Suriye iç savaşı,

ABD’nin orta doğu işgali,

Rusya-Ukrayna savaşı,

Ve son 150 yıldır yaşanan bir çok büyük olay bu masada tasarlanır.

Bu mekanizmanın hayati kontrol merkezleri , hepsi ev sahibi ülkelerde kendi kendini yöneten devletler olan üç İlluminati şehir devletidir.

Birincisi, parasal kontrol merkezi olan Londra.

İkincisi, askeri kontrol merkezi olan Washington.

Üçüncüsü, manevi kontrol merkezi olan Vatikan.

Her Şehir Devleti, harici bir egemen ülke içinde tamamen ayrı, kendi kendini yöneten ve egemen bir devlettir. Her birinin kendi yasaları, kendi haber hizmetleri ve altyapısı vardır, her biri bulunduğu egemen ülkeye vergi ödemez ve her birinin kendi bayrağı vardır. Her birinin bayrağında 3 şehir devletini simgeleyen 3 Yıldız bulunur. Her şehrin kendi dikilitaşı da vardır, çünkü dünyayı kontrol eden kan, antik Mısır'a kadar açıkça izlenebilir.

Dünyanın tüm yönleri üzerinde kontrol, bu üç merkezden sağlanır.

Yeni Dünya Düzenini yenmenin ve dünyamıza yayılan faşist rahatsızlığı durdurmanın tek gerçek yolu, sorunun temel nedenini ele almaktır.

Dünyada bu kargaşayı yaratan meglomanikler Rockefeller’ler ve Rothschild’ler gibi ailelerden oluşan kriminal bankacılık elitidir ve her zaman da öyle olmuştur.

Bu insanlar tüm insan ırkını ayaklar altına aldılar.

Sadece Rothschild ailesi, son 300 yılda yalanlar ve aldatma yoluyla dünyadaki tüm servetin yarısından fazlasını ele geçirmeyi başardı. Bunlar, kulüplerinin bir parçası olmayan hiç kimseyi umursamayan son derece hasta ve acımasız insanlardır.

Sorunları çözmek için gerekli olan küresel bir halk devrimidir, ancak bunun kanlı bir savaş olması gerekmiyor, hatta tek kurşun bile atılması bile gerekmiyor.

Yeni Dünya Düzeni ile uğraşırken çoğu silahlı bir ayaklanmadan söz ediyor ama yol bu değil. Silahlı bir ayaklanma İSTİYORLAR. Bunu GÖRMELİSİNİZ ve bu yüzden onlara bunu VERMEMELİSİNİZ.

Özellikle, Rusya-Ukrayna arasında meydana gelen savaşı körükleyecek ve sizi hedef aldırtacak söylem ve eylemlerden kaçının.

3. Dünya savaşı söylemleri yalnızca onların söylemidir!

Rusya’nın Ukrayna işgali asla yeni bir Dünya Savaşının başlangıcı olmayacaktır.

Aslında insanlık ve zalim imparatorluklar arasındaki bu savaşın başlangıcı 11 Eylül’dür.

Yani olası bir Dünya Savaşı başlarsa asıl başlangıcı tarih kitaplarında 11 Eylül olarak kaydedilecektir.

Silahtan ve savaşı talep etmekten kaçının.

İstediklerini onlara vermeyin!

Silahlı bir ayaklanma sadece Sıkıyönetim ile sonuçlanacak ve Yeni Dünya Düzeni asla silahlarla mağlup edilmeyecek. Hayal bile edemeyeceğiniz herhangi bir silahlı ayaklanmayı bastıracak teknolojiye sahipler. Bütün meseleye akılcı yaklaşım ve İslâm’ında emrettiği üzere tebliğ yani uyandırma ile yaklaşmak gerekir.

Bölünmemeli ve bir olmalıyız.

Dünya halkları arasında bölünme olmadığı anlayışı, Bu bölünmeler, elitlerin bizi bölmek için yarattığı bir yanılsamadır.

Bölünme yoktur, “öteki” yoktur, tek vardır. Biz biriz. Hiçbir ülkede hiçbir insan savaş istemez. Sadece liderler ve bankacılar savaş ister, bu yüzden BUNU ONLARA VERMEYİN!

Tek gereken, insanların uyanması ve sistemle birlikte hareket etmeyi bırakmasıdır.

Dünyaya ve insanlara yapılanlarla aynı fikirde olmayı bırakın.

Seçkinlerin ne yapacağını ve sadece bir haftalık küresel uyumsuzlukla neler başarılabileceğini hayal edebiliyor musunuz? İnsanların bir haftalık küresel itaatsizliği, tüm Küresel seçkinleri dizlerinin üzerine çökertecek ve YENİ DÜNYA DÜZENİNİ bir anda tamamen bozguna uğratacaktır.

O zaman, insanlar TV'nin kendilerine doğru olduğunu söylediklerini tamamen unuturlarsa ve daha yararsız ıvır zıvırlarla yarar sağlamak yerine birbirlerine yardım etselerdi, tüm kölelik ve kontrol sistemi bir kart evi gibi çökerdi.

Egemen elitin dünya halkları üzerinde sahip olduğu tek güç, bizim onlara verdiğimiz güçtür.

Bunu düzeltmek ve YENİ DÜNYA DÜZENİ ve GREAT RESET'i raylarında durdurmak için gereken tek şey, insanlarının şiddete karşı, uyumsuzluk eyleminde birlik içinde durmasıdır.

Bu basit bir ‘Hayır Efendim’ vakasından ibarettir.

“Hayır Efendim! İstediğiniz bir savaşın parçası olup kurban olmayacağız!”

Selametle..