Reisi bu çakallara karşı yalnız bırakan çeksin gitsin!

Öyle bir kirli zihniyet ki al birini vur ötekine…



Türk tarihi böyle bir kirli ittifakı yazmıyor…



Bir yanda…



CHP’si, İYİ Parti’si, HDP’si, SP’si, Gelecek Partisi, Deva Partisi…



Diğer yanda…



PKK’sı, FETÖ’sü, YPG’si, DHKP-C’si…



Hepsi dolaylı dolaysız bir olmuş bir adamı devirmek için pusu üstüne pusu kuruyor, oyun üzerine oyun oynuyor..

Hem de dünyanın koronavirüs belası ile mücadele ettiği ve büyük bedeller ödediği böylesine bir süreçte, Türkiye bu salgın illetine karşı adeta bir kurtuluş savaşı başarısı gösterirken bunu yapıyorlar…

Anlaşıldı ki bu ülkenin koronavirüs ile mücadeledeki başarısı çok ama çok zorlarına gitmiş...

Üzerine böyle dönemde muhteşem hastanelerin hizmete açılması, solunum cihazı üretimi, dünyanın süper gücü denilen ülkelerine destek olunması çok ama çok rahatsız etmiş o kirli ittifakı...

Bunların nasıl olduğunu 18 yıldır anlayamayan müptezeller nerden bilsinler şairin sözünü;

“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur Geceyi onaran bir mimar vardır.“ (Sezai Karakoç)

Kafaları basmaz bu söze!

*



Şöyle sadece son bir haftaya bakın!



Tehdit…



Karalama…



Yalan…



Kin ve nefret dili...



Böylesine kendi ülkesine düşmanca tavır sergileyen böylesine kirli ve çarpık bir muhalefet anlayışı olur mu?



Anlaşıldı ki bu müptezeller istiyorlardı ki;



Batı’da ve ABD’de de olduğu gibi on binlerce insanımız ölsün, halk devleti yöneten Tayyip Erdoğan’a isyan etsin…



Huzurevlerinde insanlarımız tıpkı İtalya’daki, İspanya’daki, ABD’deki, İngiltere’deki gibi kaderleri ile baş başa bırakılsın, toplu cesetler olarak karşımıza çıksın…



Maske sıkıntısı yaşansın, solunum cihazı olmasın, hastanelerimiz yetersiz kalsın, insanlar tedavi edilmesin…



Devlet ekonomi olarak çöksün, insanlarına yardım elini uzatmasın, kimsesizlerin kimsesi olmasın…



Ama hesapları tutmadı…



Bugün böyle bir süreçte bütün kin ve nefret dillerinin nedeni bundan başka ne olabilir ki..

*



Öyle kirli bir zihniyet ki;



Şöyle bir bakın…



Türkiye’yi şaha kaldıran, dünyanın konuştuğu bir ülke inşa eden Tayyip Erdoğan'dan rahatsızlar…



Terör örgütlerini bitiren, ülkede asayişi sağlayan Süleyman Soylu'dan rahatsızlar…



Bugün bütün dünyanın salgınla mücadelede takdir ettiği Fahrettin Koca'dan rahatsızlar…



15 Temmuz sonrası TSK’yı toparlayıp yeni bir ruh veren Hulusi Akar'dan rahatsızlar…



Tarihin en kritik sürecinde ekonomiyi başarı ile yöneten Berat Albayrak’tan rahatsızlar…



Yetmedi…



Yüzde yüz yerli ve milli İHA, SİHA, TİHA’ları üreterek tarih yazan, terör örgütlerinin tepesine balyoz gibi inilmesini sağlayan Selçuk Bayraktar’dan rahatsızlar…



Kim bu rahatsız olanlar?



Amerikan vatandaşı mı?



Alman mı, Fransız mı, İngiliz mi, İsrailli mi, Yunan mı?

Yoksa Türk mü?



Cevabını onlar versin…

Kim bunlar?

Milliyetleri ne?

Böyle bir soruya bile muhatap olmaları bile kendi adlarına utanç vesikasıdır!

*



Öyle bir ruh haliki;

Rasulayn’da Mehmetçiğe bombalı saldırı yapacakken imha edilen Ceren Güneş kod adlı terörist Özge Aydın’ı Gazi Meclis’te ağırlayan bir Veli bey de bunlardan biri ne yazık ki?

Selçuk Bayraktar'a çamur atıyor utanmadan!..

Siz de kabahat yok sizin dokunulmazlığınızı o yüce mecliste kaldırmayanlarda hata!..

Haluk Bayraktar’ın dediği gibi;

“Kendi kazandığı sermayesi ile Nu.D 36, Nu.D 38 uçaklarını üreten, Yeşilköy'de arsa satın alıp havalimanı inşa eden, gençlerin eğitimi için Gök Okulu'nu kuran Nuri Demirağ'ı batıran zihniyet ne yazık ki hiç değişmedi…"

Kirli siyaset aldı başını gidiyor!



Son alçaklaşmaları ise “Erdoğan’ın sonu Menderes gibi olacak” mesajı vermeleri olmuş…

O haberi yazan sitenin müdavimleri kimler?



Bakın görürsünüz…



Canan Kaftancıoğlu ve birçok CHP’li ve birçok FETÖ’cü…



Ama 15 Temmuz gecesini unutuyorlar!



Menderes’i koruyamadı diye bu millet yıllarca pişmanlık yaşadı…

Artık bu millet Erdoğan’ın tırnağını bile size kurban etmez.

Ey Recep Tayyip Erdoğan’ı seven milyonlar…

*

Ey AK Partililer...

Şu karikatüre bakın...

Şaka değil gerçek (Bazılarını tenzih ediyorum.Kuşkusuz hakkı teslim edilecekler var)

Uyuyorsunuz…

O kirli zihniyet sosyal medyayı ele geçirmiş her gün ama her gün Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına saldırıyor…



Doğru dürüst sesiniz çıkmıyor…



Bakın CHP’li bir yönetici ne diyor;



"Sosyal medya harika bir araç. Kuyuya bir taş atıyorsunuz AKP’liler çıkarana kadar yenisini atıyorsunuz, onlar sizi yalanlayana ve doğrusunu anlatana kadar bizim söylediklerimiz yayılıyor ve etkisini gösteriyor mükemmel sonuçlar alıyoruz."



O kirli zihniyet bir haftadır, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede elde ettiği dünyanın en başarılı iki üç ülkesinden biri olma başarısını gölgelemek için oyun üzerine oyun oynarken, Tayyip Erdoğan sevdalılarının bu başarıyı anlatmak için dahi iki kelam sözü çıkmıyor…



Beyler!



Anlaşıldı ki;



Dahili ve harici bedhahlar var!

Bu bir siyasi savaş halini almıştır...



A’dan Z’ye AK Parti teşkilatları…

Milletvekilleri...



Belediye Başkaları…



Belediye Meclis üyeleri...



Bürokratlar…



Makam ve mevki sahibi olanlar…

Aranızda öyleleri var ki bir paylaşım dahi yapmaz ama düğün dernek, ziyaret olunca reklamını iyi yapar...



Bırakın artık Tayyip Erdoğan’ın sırtından geçinmeyi…



Allah’tan korkun!..



Yetmedi mi bu insanın 18 yıldır üzerine yük olmanız…

Yetmedimi savaş meydanında onu yalnız bırakmanız...



İnin sırtından artık..

Hesapsız ve samimi şekilde sahaya…



Yan gelip yatmayın…

İhanet etmeyin...



Ya bu büyük dava için Tayyip Erdoğan’a sahip çıkın…



Ya da gölge etmeden o makamları boşaltın.Bu mücadelenin hakkını verecek milyonlar var arkada...

*



Bu dava öyle bir hal aldı ki

Sultan Alparslan, 1071’de Malazgirt Meydan Muharebesi’ne girmeden önce askerlerine söylediği şu veciz hitâbe kıssadan hisse gibi aklıma geldi…

Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları iyi okusunlar;



“Ya muzaffer olur gâyeme ulaşırım; ya da şehît olarak cennete giderim.

Sizlerden beni tâkip etmeyi tercih edenler, tâkip etsin.

Ayrılmayı tercîh edenler, gitsinler!

Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zîrâ bugün ben de sizlerden biriyim.

Sizlerle birlikte savaşan bir gâzîyim.

Beni tâkip edenler ve nefislerini yüce Allâh’a adayarak şehît olanlar, cennete; sağ kalanlar gâzîliğe kavuşacaktır.

Ayrılanları ise, âhirette ateş, dünyâda da rezillik beklemektedir.”

AK Partililer diyeceğim şu ki…

Sultan Alparslan’ın bu sözlerini özümseyerek okuyun.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan artık bu mücadelede Sultan Alparslan duygularına sahiptir…

Yoksa inanın yarın çok ararsınız bugünleri ve Recep Tayyip Erdoğan’ı…

Mesele Türkiye’nin istikbalidir…













