HABER /  BEŞİKTAŞ

Quaresma 11’e, Lens’in durumu belirsiz!

İhlas Haber Ajansı
Quaresma 11’e, Lens’in durumu belirsiz!

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlığı geçen Quaresma’yı ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Formu tartışılan Lens’in durumu ise Adriano’ya bağlı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu Galatasaray maçı öncesinde kadroyu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen ve Ankaragücü karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Ricardo Quaresma’nın derbide ilk 11’de sahada olması bekleniyor.

Bunun dışında sakatlığını atlatan bir diğer isim olan Adriano da, Galatasaray maçında ilk 11’de sahada olabilir. Savunmada Gökhan Gönül, Vida ve Mirin’e şans verecek olan Şenol Güneş, sol bekte Adriano’yu oynatması durumunda Caner Erkin’i sol açıkta sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak Adriano forma giymezse, Caner Erkin sol bekte olacak. Atiba-Dorukhan ikilisinin ön liberoda şans bulacağı derbide orta sahada Adem Ljajic, forvette ise Burak Yılmaz sahaya çıkacak.

Sol kanat konusunda ise Güneş’in elinde iki alternatif bulunuyor. Quaresma’yı sağ açıkta oynatmayı planlayan Güneş, sol açıkta Güven ya da Lens’ten birini sahaya sürmeyi planlıyor. Lens’in daha tecrübeli olması, Hollandalı futbolcuyu bir adım öne taşırken, Adriano’nun ilk 11’de sahada olması durumunda bu bölgede Caner’in oynama ihtimali daha yüksek olacak ve hem Güven hem de Lens kulübede olacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye'den acı haber 1 yüzbaşı şehit oldu 1 binbaşı ağır yaralı
Suriye'den acı haber 1 yüzbaşı şehit oldu 1 binbaşı ağır yaralı
Ahmet Davutoğlu'dan 'intihar girişimi kurguydu' iddialarına olay cevap
Ahmet Davutoğlu'dan 'intihar girişimi kurguydu' iddialarına olay cevap
Sağlık memuru ağaca asılı bulundu
Sağlık memuru ağaca asılı bulundu
Galatasaray - Beşiktaş rekabetinde 345. randevu
Galatasaray - Beşiktaş rekabetinde 345. randevu
İşte İstanbul'da Ramazan pidesinin bu sene ki fiyatı İmamoğlu'dan paylaşım
İşte İstanbul'da Ramazan pidesinin bu sene ki fiyatı İmamoğlu'dan paylaşım
ABD'den Türkiye'ye tehdit: İşi Türkiye'den çıkarmak zorunda kalırız
ABD'den Türkiye'ye tehdit: İşi Türkiye'den çıkarmak zorunda kalırız
ÖNCEKİ HABERLER
Bayburt Diyanet İmsakiyesi 2019 Ramazan imsak saatleri
Bayburt Diyanet İmsakiyesi 2019 Ramazan imsak saatleri
2019 Diyanet Balıkesir İmsakiyesi Ramazan imsak vakitleri
2019 Diyanet Balıkesir İmsakiyesi Ramazan imsak vakitleri
Diyanet Ramazan İmsakiyesi Düzce 2019 imsak vakitleri
Diyanet Ramazan İmsakiyesi Düzce 2019 imsak vakitleri
Diyanet 2019 Antalya İmsakiyesi Ramazan sahur imsak vakitleri
Diyanet 2019 Antalya İmsakiyesi Ramazan sahur imsak vakitleri
Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi Amasya imsak vakitleri
Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi Amasya imsak vakitleri
Bolu İmsakiye ramazan ayı diyanet imsak sahur iftar saatleri
Bolu İmsakiye ramazan ayı diyanet imsak sahur iftar saatleri
Edirne'de MLKP ve FETÖ şüphelileri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Edirne'de MLKP ve FETÖ şüphelileri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi Denizli imsak vakitleri
Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi Denizli imsak vakitleri
Yorumlar