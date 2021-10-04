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PSG'li Kylian Mbappe: Geçen temmuz sonu takımdan ayrılmak istediğimi söyledim

PSG'li Kylian Mbappe: Geçen temmuz sonu takımdan ayrılmak istediğimi söyledim

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, takımdan ayrılmak istediğini geçen temmuz ayında kulübe ilettiğini söyledi.

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Yaz transfer döneminde İspanya'nın Real Madrid takımının kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mbappe, RMC Sport televizyon kanalıyla yaptığı ve tamamı yarın yayımlanacak röportajda, o dönemde PSG ile sözleşmesini uzatmak istemediğini kaydetti.

Transferinden kulübünün bonservis almasını istediğini aktaran 22 yaşındaki yıldız futbolcu, "PSG, bana çok katkıda bulundu. Burada geçirdiğim 4 yılda her zaman mutlu oldum ve hala öyleyim. Kulübüme, (gitmemi istemiyorsanız, kalırım) dedim." ifadelerini kullandı.

Mbappe, sözleşmesinin uzatılması için PSG'nin yaptığı teklifleri reddettiği ve sportif direktör Leonardo de Araujo ile konuşmak istemediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Kulüpten ayrılmak isteğini iddiaların aksine PSG'ye erken söylediğini ifade eden Mbappe, "Geçen temmuz sonu takımdan ayrılmak istediğimi söyledim." dedi.

PSG Sportif Direktörü Leonardo de Araujo, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Mbappe'nin transferi için Real Madrid'in 160 milyon avroluk teklifini reddettiklerini bildirmişti.

Fransız futbolcunun PSG ile sözleşmesi gelecek yıl haziran ayında sona geriyor.

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