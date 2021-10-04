"Türk vatandaşı olmalı" demişti! Stefan Kuntz'un sözlerine Ferdi Kadıoğlu’nun babasından cevap

Milli takım patronu Stefan Kuntz, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda olmamasını "Türk vatandaşı olmalı" diyerek cevaplayınca baba Feyzullah Kadıoğlu'ndan cevap geldi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un aday kadroya dahil etmediği Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu hakkındaki açıklamasına sarı-lacivertli futbolcunun babasından yanıt geldi. Baba Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtmek için kimliğini paylaşarak, “Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF” dedi.

Baba Kadıoğlu Twitter’dan yaptığı bu paylaşımı kısa bir süre sonra sildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz , Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, bazı spor müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda "Türk ve Alman pasaportlu oyuncuları Türk Milli Takımı'na mı Alman Milli Takımı'na mı kazandırmak için uğraşacak?" sorusuna "Ahmed Kutucu'yu, Alman Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili ikna etmeye çalışmıştım mesela. Almanya Federasyonu'ndaki milli takımlar direktörü mesela kendisinin kalbinde hem Yunanistan için hem Almanya için yer olduğunu söylemişti. O zaman hangisini seçeceksin? ‘2 çocuğun varmış gibi düşüneceksin o zaman' dedi. Bir tanesini diğerinden daha çok sevemezsin diyor. Genç bir oyuncunun vermesi gerektiren ilk karar aslında bu. Şimdi A Milli Takım seçimleri için kuralları değiştiriyorlar. Çoğunlukla 21-22 yaşına kadar Ümit Milli düzeyini bitiriyorlar. Ümit Milli Takım için 1 maça çıktıktan sonra artık değişim şansı kalmıyor. İyi bir ağım var Avrupa düzeyinde. Bu 4 maç geçtikten sonra Türkiye için oynayabilecek Türk oyuncuyu gerçekten iyiyse Türkiye için oynama adına ikna etmeye çalışacağım" diye cevap verdi.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili soru üzerine Kuntz, “E.Frankfurt-Fenerbahçe maçında izledim kendisini, bilgi aldım. Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir” dedi.

Baskıdan korkmadığını da ifade eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben bu baskı istiyorum. Çünkü Hamit de bana bu işi teklif ettiğinde benim kafamdaki de buydu zaten. Eğer Türkiye'de milli takım düzeyinde görev alacaksanız, o baskının geleceğini bilmeniz lazım. Ben teknik direktörlük kariyerime Karlsruhe'de başladım. Takım küme düştü ve ondan sonra da diğer iki kulüpte de çok başarılı olamadım. 1 yıl iş bulamadım. Baskı buydu aslında. Çünkü ailemin geleceği ne olacak diye düşünmeye başladım. Modern futbol yönetimi üzerine eğitim aldım.

Koblens takımında sportif direktör olarak görev aldım. Yine beraber küme düştük. 1 yıl sonra Bochum'da yönetime girdim ve bu sefer Bundesliga'daydık. Oradan da Kaiserslautern'a gittim. Orada da CEO oldum. Her şeyden sorumluydum. 3. Lig'e düşmemek için 8 puan farkımız vardı. 2. Lig'de kalmayı başardık. Bundesliga'ya yükseldik. Bir kulüpte her şeyden sorumlu olmak da bir çeşit baskıydı. Bu tek adamın yapacağı iş değil. Bu bir ekip işi. Hamit ile başlıyor, ekibim var ve diğer ekibim. Ben kazanıyorum, siz kaybediyorsunuz diye bir durum yok. Hep beraber kaybedeceğiz, hep beraber kazanacağız, sorumlusu benim. Yüzde 100 sadakat istiyorum, inanç, güven ve dürüstlük. Bunu birlikte başaracağız. O zaman bütün bu yük benim omuzlarımda olmamış oluyor.

Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur. Büyük sözler söylemek istemiyorum. Eğer bu projede başarısız olursak da yüzde 100'ünü vermiş bir Stefan Kuntz olacak, yüzde 99'u değil. İyi sonuçlarımız olursa hep beraber kutlarız. İyi gitmezse ben o zaman giderim, başım da dik olur. Çünkü şunu derim; ‘Stefan, sen çalıştın. Yüzde 100'ünü verdin. Elinden geleni yaptın. Sonucu böyle oldu. Belki o an için yetmedi ama o an için yapabileceğinin en iyisini yaptın.' Ama tabii ben eminim kendimden, ilerleyen dönemde Hamit ile sözleşmeyi uzatma konuşmaları yapacağız" dedi.