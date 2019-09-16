Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan bomba açıklamalar! 'Dua ederek suç oranları yüzde 25 azaldı'

Son dönemde tartışılan 'kadına şiddet' olaylarını ele alan Anıl Tuna, Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a çarpıcı sorular yöneltti.

Prof. Tarhan, "Kadına şiddetin psikolojik altyapısında neler var? Kadın erkek eşit midir? İyi bir toplum için tevhid inancının yeri nedir? Patolojik aşk nedir? Toplumsal şiddetin sebepleri neler? Sosyal medya rüyalarımızı da mı etkiliyor? Sosyal medyanın şiddet olaylarındaki rolü ne? Telefonsuz kalma korkusu 'Nomofobi' nedir?" sorularına müthiş yanıtlar verdi.

"Bin Budist rahip bir ay dua ederek suç oranlarını yüzde 25 azalttı"

"Yaşam üstü bir gerçeklik mi var?" sorusuna Tarhan'ın verdiği şu yanıt ise çok konuşulacak konular arasına gireceği kesin.

"Evrende herkes tek parça yani bireysel değil. Evrende bir bütünlük var ve ilişkisellik var evrende. Her şey birbirine bağlantılı." diyen Tarhan'ın anlattığı deney şöyle:

"Bin tane Budist rahip üzerinde bir deney yapıyorlar. Washington DC’nin emniyet müdürüne gidiyorlar. Diyorlar ki; “Biz bin tane Budist rahibe dua ettireceğiz. Suç oranlarının yüzde 25 düşeceğini tahmin ediyoruz." Washington DC’nin emniyet müdürü gülüyor. Diyor ki; "İstatistiğimizde yüzde 25 azalan hiç bir dönem yok. Yazın 40-50 santimetre kar yağmış gibi düşünürüm." Ama yapın diyor.

Bin tane Budist rahip gidiyor bir ay boyunca dua ediyor orada. Tabi bir ay sonra istatistiklere bakıyorlar ki yüzde 25 düşmüş.

Ondan sonra oturmuş, ilahiyatçı psikiyatrist ve kuantum fizikçi bunu tartışıyor. Ve ne diyorlar biliyor musun sonuçta? Oradaki iyi dileklerin yapılması evrensel enerjiye yansıyor. İnsanlardaki saldırganlık duygusu azalıyor. Ona bağlı şiddet azalıyor."