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Nil Karaibrahimgil'in Yeni Okul Zili Şarkısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm ilk ve ortaokul kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı.Artık ders giriş çıkışlarında bakanlığın hazırlattığı zil sesi çalınacak. Yeni okul zili Sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Yazar Şermin Yaşar imzasını taşıyor.

Nil Karaibrahimgil Hürriyet’teki köşesinde proje teklifi aldığında yaşadığı duyguları anlattı. Bakan Ziya Selçuk’un kendisine “İlkokullarımızda çalacak zili besteler misiniz” diye sorduğunda önce bir yutkunduğunu anlatan Karaibrahimgil; ''O yutkunmanın içinde, ilkokul bahçelerine koşan milyonlarca çocuğun sorumluluğu vardı. Hayatımda hiç böyle bir teklifi hayal etmemiş, rüyamda bile görmemiştim’' dedi.

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