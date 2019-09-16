Nil Karaibrahimgil'in Yeni Okul Zili Şarkısı

Nil Karaibrahimgil Hürriyet’teki köşesinde proje teklifi aldığında yaşadığı duyguları anlattı. Bakan Ziya Selçuk’un kendisine “İlkokullarımızda çalacak zili besteler misiniz” diye sorduğunda önce bir yutkunduğunu anlatan Karaibrahimgil; ''O yutkunmanın içinde, ilkokul bahçelerine koşan milyonlarca çocuğun sorumluluğu vardı. Hayatımda hiç böyle bir teklifi hayal etmemiş, rüyamda bile görmemiştim’' dedi.