Erman Toroğlu'nu kızdıran karar: Ahlak yoksunu hakem hastaneye uğrasın

Sor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken hakem Mete Kalkavan, müsabakaya damga vurdu.

''Bunu görmeyen hakem, hastaneye uğrasın''

Maçın ardından A Spor'da konuşan Erman Toroğlu, Gençlerbirliği'nin attığı 2. golde faul olduğunu söylerken Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Erman Toroğlu, Mete Kalkavan hakkında şu sözleri kullandı:

''Gençlerbirliği'nin ikinci golü öncesi pozisyon net faul. Mete Kalkavan, düdüğü götürdü. 'Çalayım, çalmayayım' dedi ve çalmadı. Bunu görmeyen hakem, hastaneye uğrasın göz muayenesi yapsınlar. Gençlerbirliği oyuncusu faul yaptım diye geri koşuyor ama hakem vermiyor. Bu ahlak yoksunu bir şey. Ligin neticesine etki edecek bir hata bu. Toure, balta gibi indiriyor.

''Bunların kafasında şeytan var''

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının VAR'ı Hüseyin Göçek. Geçen sene Galatasaray-Konyaspor maçında olmayan penaltıyı veren hakem değil mi? İki hakemi uçurdular, iki hakem sahada. Bu hakemler hâlâ sahada. Hüseyin Göçek, Halis Özkahya bunların kafasında şeytan var. Mete Kalkavan kötü hakemsin sen. Kötüsün... İyi çocuksun ama hakemliğin iyi değil. Kız kardeşim olsa eniştem ol tamam ama hakemliğin kötü. Yapma abi bu işi.''