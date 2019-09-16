GÜNCEL

Sarıkamış’ta boz ayı ailesi görüntülendi

Sarıkamış’ta beslenme alanları daralan ve kış uykusu öncesi yağ depolamaya ihtiyacı olan ayılar, çöplükte yiyecek ararken görüntülendi. Boz ayı ailesi kameralara aldırış etmeden karnını doyurdu.

Sarıkamış ormanlarında yaşamlarını sürdüren boz ayılar, havaların soğumasıyla birlikte ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöplüğe gelmeye başladı. Yavrularıyla birlikte çöplükte yiyecek arayan ayılar, an be an kameralarca kaydedildi.

Sarıkamış çöplüğüne hava karardıktan sonra gelen ayılar, burada atıkları karıştırarak yiyecek bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ayıların çöplüğe inişiyle alana gelen meraklı vatandaşlar da karanlık ortama rağmen ayıların yiyecek bulma mücadelesini izliyor. Karınlarını doyuran ayılar daha sonra Sarıkamış ormanlarına giderek ormanın derinliğinde gözlerden kayboluyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dosyasında yok yok! Adnan Oktar için kritik gün geldi çattı!
Nihat Özdemir: PKK’dan korkmadım, bir twetten mi korkacağım
Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan CHP'li vekillere zehir zemberek sözler!
Yeni kabine kulisi yeri en sağlam 3 bakanı Ahmet Hakan açıkladı
Esad’dan dikkat çeken af hamlesi 3-6 ay mühlet verdi
Dünya devi Vedat Muriç için Alanya'ya geldi! İşte Fener'in isteyeceği çılgın rakam
ÖNCEKİ VİDEOLAR
3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar
Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanı
Adana'da 12'inci kattan düşen 4 yaşındaki Başak Cemre hayatını kaybetti
Elimi Bırakma 46. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. bölüm fragmanı
Hercai 13. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 78. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 2. bölüm 2. fragmanı