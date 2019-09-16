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Michael Frey ilk golünü attı

Fenerbahçe'en Nünberg'e kiralık olarak giden Michael Frey, ilk golünü Darmstadt karşısında attı.

Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak Alman ekibi Nurnberg’in yolunu tutan Michael Frey, yeni takımında adeta şov yapıyor.

Heidenheim karşısında geçen hafta bir gol pası veren İsviçreli forvet, dün de bu kez Darmstadt karşısında sahneye çıktı, bu kez fileleri havalandırdı. Maçın 45. dakikasında ceza sahası önünden sert ve düzgün bir vuruş yaptı, şık bir gole imza attı.

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