GÜNCEL

Almak istediği aracın gazına yanlışlıkla basınca

İstanbul Sultanbeyli'de galeride, bir kişi satın almak için incelediği otomobili, kapısı açıkken vitese takıp gaza bastı. Hızla yola çıkan otomobil, önce bir taksiye ardından bir kamyonete çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli'de galeride, bir kişi satın almak için incelediği otomobili, kapısı açıkken vitese takıp gaza bastı. Hızla yola çıkan otomobil, önce bir taksiye ardından bir kamyonete çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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