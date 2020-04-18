DÜNYA

Polise ‘koronavirüslü’ saldırı!Önce tükürdü sonra raylara itti

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok vakanın ve can kaybının bulunduğu ABD’de, koronavirüslü olduğunu iddia eden Anquando Johnson (25), polise tükürdükten sonra, kendisine müdahale eden maskeli kadın polis memurunu raylara itti.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’nin New York kentindeki Harlem Metro İstasyonu’nda, biri kadın 2 polis memuru devriye sırasında koronavirüslü olduğu iddia eden Anquando Johnson (25), memurlardan birine tükürmesinin ardından arbede yaşandı.

Polise tükürdü tren rayına itti

Kendisine müdahale eden memurlara tekmeler savuran Johnson, kelepçe takmak isteyen kadın polis memurunu tekme atarak raylara itti. Olayın bir polis memuruna tükürülmesinden sonra başladığını söyleyen, olayın görgü tanığı Joaquin Santiago, o anları an be an kaydetti. New York Polis Departmanı (NYPD) sözcüsü, "Memur kolayca öldürülebilirdi ve bu saldırı sonucunda çok ciddi şekilde yaralandı. New York şehri polis memuruna yapılan herhangi bir saldırı topluma bir saldırıdır” dedi. Harlem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alınan Johnson, bir polis memuruna ağır saldırı ile suçlandı.

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