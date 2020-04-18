Tepki çeken görüntü! Polisten karantinaya uymayan kişiye dayak

Koronavirüs salgınına karşı gece sokağa çıkma yasağı olan Belgrad'da, polisin bu yasağı çiğneyen bir vatandaşı polis aracında tokatlaması ülkede tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Sırbistan İçişleri Bakanı Neboyşa Stevanoviç söz konusu olayın Sırp polisinin imajıyla özdeşleştirilmemesini istedi. Sırp polisi hakkında soruşturma başlatılacağı ifade edildi.