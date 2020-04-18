Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden hastaneleri havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı'na verdiği talimatı ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapımına başlanan 2 korona hastanesinin yapımı hızla sürüyor. Erdoğan, bugün başladığı tarih itibari ile 45 gün içinde yapılması planlanan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastaneleri havadan inceledi. Erdoğan ayrıca, koronavirüs nedeniyle çalışmaları hızlandırılan ve ilk etabının 20 Nisan'da açılacağı İkitelli Şehir Hastanesini de gözlemledi.