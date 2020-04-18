POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden hastaneleri havadan inceledi

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın başına bela olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapımına başlanan ve 45 gün içinde bitirilmesi planlanan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastanelerini havadan denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı'na verdiği talimatı ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapımına başlanan 2 korona hastanesinin yapımı hızla sürüyor. Erdoğan, bugün başladığı tarih itibari ile 45 gün içinde yapılması planlanan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastaneleri havadan inceledi. Erdoğan ayrıca, koronavirüs nedeniyle çalışmaları hızlandırılan ve ilk etabının 20 Nisan'da açılacağı İkitelli Şehir Hastanesini de gözlemledi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın sağlık çalışanları ile ilgili yakışıksız sözlerine tepki
İngiltere'de huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle 7 bin 500 kişinin öldüğü öne sürüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da pandemi hastaneleri inşaat alanını gezdi
İngiltere'de koronavirüs ölümleri sayısında yine yüksek artış 16 bine yaklaştı
Evinde kalınca terasta bisiklet kullandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zonguldak Valisi'nin sözlerine büyük tepki
Survivor’da Acun Ilıcalı’yı çıldırttılar: Ünlüler takımına öfke kustu!
Patates kroket nasıl yapılır püf noktası çıtırlığında!
Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar
Çukur 93. bölüm fragmanı: 3. sezon 26. bölüm
Evde süt kaymağı nasıl yapılır?
İngiltere'de ölüm döşeğinde gelen mektup yürekleri burktu
Gülben Ergen oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya gelen yorumlara dayanamadı!