Zonguldak Valisi'nin sözlerine büyük tepki

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte dün basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Vali Bektaş, "Bütün rakamımız 567 iken, bu rakamın içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar.” dedi.

Vali Bektaş, “Baştan bu tarafa herkes üzerinde duruyor. Her türlü tedbir alınmasına rağmen, sağlıkçılarımız hastalarla olan diyalogları korudular. Ama birbirlerinin diyaloglarında kendilerini korumadılar. Bu konuda da bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olaydır. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bu gün geri dönüşü konuşacaktık.” ifadelerini kullandı.