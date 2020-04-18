GÜNCEL

Zonguldak Valisi'nin sözlerine büyük tepki

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın 'Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar" açıklamasının ardından Zonguldak Valiliği kamuoyuna 'özür' açıklamasında bulundu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte dün basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Vali Bektaş, "Bütün rakamımız 567 iken, bu rakamın içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar.” dedi.

Vali Bektaş, “Baştan bu tarafa herkes üzerinde duruyor. Her türlü tedbir alınmasına rağmen, sağlıkçılarımız hastalarla olan diyalogları korudular. Ama birbirlerinin diyaloglarında kendilerini korumadılar. Bu konuda da bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olaydır. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bu gün geri dönüşü konuşacaktık.” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın sağlık çalışanları ile ilgili yakışıksız sözlerine tepki
İngiltere'de huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle 7 bin 500 kişinin öldüğü öne sürüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da pandemi hastaneleri inşaat alanını gezdi
İngiltere'de koronavirüs ölümleri sayısında yine yüksek artış 16 bine yaklaştı
Evinde kalınca terasta bisiklet kullandı
İspanya'da yeni tip koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor’da Acun Ilıcalı’yı çıldırttılar: Ünlüler takımına öfke kustu!
Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar
Patates kroket nasıl yapılır püf noktası çıtırlığında!
Çukur 93. bölüm fragmanı: 3. sezon 26. bölüm
İngiltere'de ölüm döşeğinde gelen mektup yürekleri burktu
Evde süt kaymağı nasıl yapılır?
60 saniyede bugün (17 Nisan 2020)
Gülben Ergen oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya gelen yorumlara dayanamadı!