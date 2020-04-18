Survivor’da Acun Ilıcalı’yı çıldırttılar: Ünlüler takımına öfke kustu!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'nin 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadele eden Ünlüler takımında gergin anlar yaşandı. Ersin, Mert ve Sercan arasında başlayan tartışmaya Acun Ilıcalı da dahil olunca ortalık bir anda karıştı.

Oyun oynayıp arkadaşlarının yanına gelen Sercan "Ritim kaçtı mı gidiyor, her seferinde böyle oluyor. İstemiyorum, tamam bırak. Gelmeyin" diyerek yanına gelen Mert ve Ersin'i itiyor.

Seslerin yükselmesiyle Ünlüler takımının yanına gelen Acun Ilıcalı ise "Ne oldu abi söyle. Sorun ne merak ettim. Neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz.