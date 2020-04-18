DÜNYA

Londra polis sosyal mesafe kurallarına uymadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bir süredir sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için alkış tutan İngiltere?de sosyal mesafe kuralını göz ardı etti. Polisin de sosyal mesafe kuralına uymarak katılması tepki topladı.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere?de, sıkı sosyal mesafe kuralları ilan edildikten sonra bütün halk, her Perşembe günü akşam 20.00?de sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için balkon ve pencerelerden alkış tutmaya başladı. Ancak, Londra?da bulunan Westminster Köprüsü?nde toplanan insanlar, sosyal mesafe kuralına uymayıp, kalabalık bir güruh halinde alkış tuttu.

Polis sosyal mesafe kuralına uymadı

Sosyal mesafe kuralına uymayan birçok polis memuru, sosyal medyaya yayılan bu görüntülerden sonra ağır eleştiri aldı. Sosyal mesafe eksikliğine şaşıran, St.Thomas Hastanesi'nde çalışan Dr. Damir Rafi , İnsanlar sağlık çalışanlarına desteklerini göstermek için dışarı çıkmak isteseler de, kalabalık halindeyken alkışlamak muhtemelen yarardan çok zarar vermiş olabilir şeklinde yorumda bulundu.

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