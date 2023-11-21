Özgür Özel'in Soprano Pervin Çakar'ın Elini Öpmesi Neden Yanlış!

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in sahnede elini öptüğü soprano Pervin Çakar, parti tabanını ikiye böldü.. Destek veren de çok da tepki gösteren de.. İşi esası ise CHP'nin ne olduğu ya da ne olmadığında gizli..

**

Tartışma şu.. Özgür Özel'in yerlere kadar eğilerek elini öptüğü ve saygıyla selamladığı kişi çeşitli zamanlarda hem üniter yapımızı hem de Atatürk'ü hedef almış.. Daha evvel verdiği mülakatlardan birinde, PKK terör örgütüne karşı verilen mücadeleden söz ederken, "işgal altındaki Kürdistan toprakları" ifadesini kullanmış.. Bir başka yerde, "Kürtlerin kültürel mirası üzerinde her gün barbarlar var gücüyle tepişiyorlar..." demiş.. şimdi zaten PKK'nın siyasi kanadıyla seçim ittifakı yapmış bir CHP için, bu sözlerin sahibi birini taltif etmenin yadırganacak bir tarafı yok.. Ne olacak ki? Zaten Özgür Özel genel başkan seçildiği kurultay kürsüsünden Selahattin Demirtaş'a selam yollamış.. Bir sopranonun lafı mı olur?...

**

Olmaz elbette.

Ancak, başta da dedim ya aslında AK Parti ve Erdoğan karşıtlığında en güçlü parti olarak gördükleri CHP'yi sahiplenen marjinaller okumayı hatalı yapıyor..

Buna partiyi yönetenler de dahil..

Türkiye Cumhuriyetini bölmeyi ve üniter yapıyı parçalayıp içinden Kürt devleti çıkarmayı hedefleyen bir anlayışı, kendini "kurucu parti" olarak tanımlayan bir CHP, alkışlayamaz.. Bu kadar net..

TİP buna eyvallah edebilir, HEDEP bu anlayışla politika yapabilir..

Sözdür bunlar ve şiddet içermediği müddetçe söylenmesinde bir sakınca yoktur.

Ama CHP'de değil..

Bu hanımefendi, Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesini “Kürdistan”, Türkiye Cumhuriyeti'ni ise “işgalci” olarak tanımlıyor..

CHP'nin 6 okundan biri "Milliyetçilik", biri de "Devletçilik"..

Bu partiyi TİP'ten ya da ona benzer diğer partilerden ayıran bu...

Dedim ya partiyi yönetenlerin bile CHP'den haberi yok... Ama elini öptükleri hanımefendi biliyor..

Bakın bir başka mülakatında ne diyor;

"..... Yine mesela Şakiro’nun da söylediği Kekê Xiyasedîn geliyor aklıma. Müzik olarak müthiştir ama sözleri açısından Kürdistani itirazın en büyük metinlerinden biridir belki. Şeyh Said’in idamı sonrası Kürtlerin Anadolu’nun çorak bölgelerine sürgüne gönderilmesini anlatır. Metnin tümünde Kemalist cumhuriyete, onun memurlarına, onun kanunlarına karşı büyük bir başkaldırı vardır. Hatta Şakiro bu şarkısında Mustafa Kemal’e onu küçümsemek için Mısto Kemal diyor. Bugün Kürtler birbirlerine çok fazla Türklerle, kardeşlik ve demokratikleştirme edebiyatı yaptıkları için bunları görmezden gelebilir ama itiraz aranıyorsa oradadır...."

Bu sadece bir tanesi..

Hanımefendi, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü,

(kendi kıt zekalarınca) "küçümsemek" için "mısto" denmesini güzel bir iş olarak anlatıyor..

**

Elbette hükümete karşı blokun en baskın partisi CHP.

Bu yüzden herkes önce CHP'ye bakıyor..

Anlıyorum. Fakat CHP'nin de kendi değerleri olmalı ve o değerlere de sahip çıkmalı.. HEDEP tabanından gelecek bir kaç puan için sapılan bu çıkmaz sokakları CHP seçmeni çok çok iyi görüyor...