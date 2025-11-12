Özel'den 20 şehit için başsağlığı: Yüreğimizi yaktı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü duyururken, ülke genelinde büyük üzüntü yaşandı. CHP lideri Özgür Özel, yayımladığı taziye mesajında “20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreğimizi yaktı” ifadelerini kullanarak, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen kargo uçağında 20 askerin şehit olduğu açıklandı.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında 20 asker şehit oldu
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit düşen 20 asker için taziye mesajı paylaştı:
"Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı.
Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum.
Ruhları şad, mekânları cennet olsun.
Milletimizin başı sağ olsun."