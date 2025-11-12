BIST 10.639
DOLAR 42,24
EURO 48,96
ALTIN 5.591,63
HABER /  GÜNCEL

Özel'den 20 şehit için başsağlığı: Yüreğimizi yaktı

Özel'den 20 şehit için başsağlığı: Yüreğimizi yaktı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü duyururken, ülke genelinde büyük üzüntü yaşandı. CHP lideri Özgür Özel, yayımladığı taziye mesajında “20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreğimizi yaktı” ifadelerini kullanarak, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen kargo uçağında 20 askerin şehit olduğu açıklandı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında 20 asker şehit oldu

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit düşen 20 asker için taziye mesajı paylaştı:

"Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.
Milletimizin başı sağ olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta! Yarın 8 maç oynanacak, Türkiye maçı ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta! Yarın 8 maç oynanacak, Türkiye maçı ne zaman?
TÜİK: İhracat birim değer endeksi yüzde 6 arttı
TÜİK: İhracat birim değer endeksi yüzde 6 arttı
Nİjerya Milli Takımı'nda büyük kriz yaşanıyor! Bakanlık en sonunda devreye girdi
Nİjerya Milli Takımı'nda büyük kriz yaşanıyor! Bakanlık en sonunda devreye girdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve maçlara çıkamayan Cenk Tosun'a sürpriz talip!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve maçlara çıkamayan Cenk Tosun'a sürpriz talip!
C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isim açıkladı: "Yükleme hatası varsa..."
C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isim açıkladı: "Yükleme hatası varsa..."
Kültür AŞ'nin 2 ihalede kamuyu 278 milyon lira zarara uğrattığı iddiası
Kültür AŞ'nin 2 ihalede kamuyu 278 milyon lira zarara uğrattığı iddiası
İmamoğlu iddianamesinde Türkiye'nin en büyük iş adamları da var! Kimi şüpheli kimi mağdur
İmamoğlu iddianamesinde Türkiye'nin en büyük iş adamları da var! Kimi şüpheli kimi mağdur
Gürcistan'da düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
Gürcistan'da düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi
ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi
CHP lideri Özgür Özel'den şehitler için taziye mesajı
CHP lideri Özgür Özel'den şehitler için taziye mesajı
Turkcell ve Google'dan 1 milyar dolarlık iş birliği
Turkcell ve Google'dan 1 milyar dolarlık iş birliği