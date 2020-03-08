Özel harekat polisleri zodyak botla Meriç Nehri'nde devriye attılar
TÜRKİYE'nin mülteci kararı sonrası Yunan sınırında mülteci krizi sürüyor.Özel hareket polisleri, göçmenlerin geri itilmelerini engellemek için faaliyetlerini sürdürüyor.
Yunan güvenlik güçlerinin, göçmenlere uyguladığı şiddet sonrası Türkiye harekete geçti. Sınıra tam donanımlı bin özel harekat polisi gönderildi.
Polisler, Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak geri gönderilen göçmenler için, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye gezdi.Özel harekatçılar, gün boyu görevlerini sürdürdü.