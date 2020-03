Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay yorum: 'Fenerbahçe için The end'

Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 25. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı.

''Fenerbahçe için The end''

Fenerbahçe için sezonun bittiğini ifade eden Dilmen, "Bugünkü maçı 11'e 11 oynanmış olsaydı maç ortada derdim. Fenerbahçe için The end. diyorum. Fenerbahçe'nin işi zor derdim. Oyun zaten onu gösteriyordu. Kulüplerde planlama için futbol aklı lazım. Trabzonspor kupa maçı Fenerbahçe'nin elinde kalan tek hedefti. Maçta sakatlık yaşandı. Sağ bek Isla, santrfor Vedat Muriqi. Geride kalan 8 oyuncuya dikkatli bakın. Hepsi orta saha oyuncuları. Planlamadaki probleme bakın. Not alın iki hafta sonraki Kayserispor maçına 15 bin taraftar anca gider! Böyle durumlarda bazı taraftarlar inançlarını kaybederler." dedi.