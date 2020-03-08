YEREL

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem herkesi korkuttu! İstanbul'da da hisedildi

Merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kuvvetli hissedilen deprem Yalovalıları sokaklara döktü.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 07:21’de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova’da kuvvetli hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden çıkarak bir süre evlerinin dışında bekledi.

Bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudular. 17 Ağustos Marmara Depremi’ni de yaşayan Yalova’da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadın vatmanlar! Tramvaylar onlara emanet
Koronavirüs petrol piyasalarını da fena vurdu! Fiyatlar çakıldı 30 dolara düşebilir
Zeki Murat Göle: Bize yakışmayan bir sonuç
Barış Pehlivan cezaevinde darp mı edildi? Başsavcılık'tan açıklama
Fenerbahçe darmadağın oldu! 5 fire verdi
Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor 14. Bölüm Fragmanı yayımlandı
Küçükçekmece'de 10 kişi yemekten zehirlendi
2020 ek ders ücretleri kaç para oldu öğretmen ek ders ücreti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 25. bölüm fragmanı
Ramo 9. bölüm 2. fragmanı
8 Mart nedir Kadınlar Günü tarihi nasıl ortaya çıktı?
Zemheri 9. bölüm fragmanı
Kadınlar Günü sözleri resimli 8 Mart kutlama mesajları yeni