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Bursa'da 'Koronavirüs kaptım' diyen hasta ortalığı karıştırdı!

BURSA'da gittiği hastanede koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), tedirginliğe yol açtı. Hastanede önlem alınırken, E.O.’nun yapılan testlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. E.O.'nun bir gün önceden başka bir hastaneye bu şikayetle gittiği öğrenildi.

Mudanya'da yaşayan E.O., 2 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurup, İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını söyledi. Bunun üzerine E.O. için önlem alındı.

Tedbir amacıyla hastaneye hasta kabul edilmedi. Hastanede bulunan hasta ve yakınlarına da maske dağıtıldı. E.O.'nun yapılan testlerinde hastalığa dair bir hastalığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

E.O., iddiasında ısrar edince, hastaneye polis çağırıldı. Bunun üzerine E.O. hastaneden çıkıp uzaklaştı.

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Bu arada E.O.'nun, hastaneye gelip, koronavirüs kaptığını söylemesi ve ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde E.O.'nun hastaneye gelerek şikayetini sağlık ekiplerine söylediği, personelin maske dağıtmaya başladığı ve karantina odasının hazırlandığı sırada E.O.'nun beklediği görüldü.

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