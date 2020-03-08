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Yorumcu Ali Ece'den Fenerbahçe'ye Okan Buruk önerisi geldi!

Spor yazarı ve yorumcusu Ali Ece, teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye öneride bulunarak, ''Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam gelecek sezon uzun vadeli olarak Okan Buruk'u düşünürüm.'' dedi.

Teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Spor yazarı Ali Ece'den sarı-lacivertli yönetime teknik direktör tavsiyesi geldi.

NTV'de yayımlanan '90+' programında konuşan Ali Ece şu ifadeleri kullandı:

"F.Bahçe yönetimi acilen karar almamalı. Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Trabzonspor'la oynayacaklar. Emre Belözoğlu defalarca ezeli rekabette başarılı performans sergilemiş isim. Okan Buruk-Emre Belözoğlu. Okan Buruk futbolu Emre'ye göre erken yaşta bıraktığı için teknik direktörlük için bütün gerekli çalışmaları yaptı. Teknik direktör olduktan sonra da devam etti. Okan Buruk, Sergen Yalçın örneklerinde şunu görüyoruz. Düşük bütçeli takımda kafa patlatarak Türkiye'de o kadronun yetenek toplamından daha yetenekli futbol oynatan iki isim."

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