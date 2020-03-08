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Milli Savunma Bakanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip yayımladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladıkları özel bir videoyla kutladı. Hazırlanan klipte, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan kadınların operasyon sırasında ve yurt dışı görevlerinde çekilen fotoğraf ve videolarına yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel yayımladıkları videoda şu ifadelere yer verildi: 

'Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde Ana'yım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanın korkusuz savunucusu bahriyeli benim. Göklerde de ben varım çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da Afganistan'dayım. Ben, gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben, Anadolu'yum, ana vatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım.'

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