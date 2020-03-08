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Yunan askerleri Halk TV kameramanı Yavuz Dönmez'i plastik mermilerle hedef aldı

Türkiye'nin dört bir yanındaki mültecilerin Yunanistan sınırına yığılması sonrası, Yunan askerleri sınırda mültecilere karşı silahlı güç kullanmaya başladı. Sınıra giden Halk TV muhabiri Yavuz Dönmez'de plastik mermilerin hedefi olurken, muhabirin küfür ettiği anlar yayına yansıdı.

Türkiye'de Edirne Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Avrupa'ya göç etmek isteyen mültecilere karşı Yunanistan güvenlik güçlerinin sınırdaki aldığı önlemler ve kolluk kuvvetlerinin tavrı günden güne sertleşmeye başladı.

Halk TV kameramanına plastik mermi sıktılar

Sınırı geçmeye çalışan mültecilere plastik mermi sıkan Yunan askerleri, yaşananları görüntüleyen Halk TV kameramanına da acımadı.

Yunan askerinin plastik mermi sıktığı Halk TV kameramanının verdiği küfürlü tepki yayına da yansıdı.

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