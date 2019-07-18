YEREL

Otomobile tutunan patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte hızla seyreden bir otomobile tutunan patenli gençlerin yolculuğu tehlike oluşturdu.

Anadolu Ajansı

Adana genelinde yaşları 15 ila 17 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor. 

Araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran gençlere sürücüler de tepki gösteriyor.

Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden bir otomobile sağlı sollu tutunarak kayan patenli 5 gencin kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü. 

Gençler, hareket halindeki otomobile tutunarak dakikalarca patenle ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, otomobilin bir süre sonra yön değiştirmesiyle sona erdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erbil saldırganın kimliği belli oldu
Erbil saldırganın kimliği belli oldu
Ali Koç'tan Allahyar'a: Kimse sana küfredemez
Ali Koç'tan Allahyar'a: Kimse sana küfredemez
Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük
Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük
Zuhal Olcay'ın Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle aldığı ceza onandı
Zuhal Olcay'ın Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle aldığı ceza onandı
G.Saray yeni kalecisini resmen açıkladı!
G.Saray yeni kalecisini resmen açıkladı!
Çelik'ten Karamollaoğlu'na FETÖ cevabı
Çelik'ten Karamollaoğlu'na FETÖ cevabı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bayraklı fotoğraf çektirmek isteyince linç edildi
Bayraklı fotoğraf çektirmek isteyince linç edildi
İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı
İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman kimlere eksik yatacak?
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman kimlere eksik yatacak?
18 Haziran Türkiye Gündemi
18 Haziran Türkiye Gündemi
Selçuk Özdağ'dan Doğu Perinçek'e yanıt
Selçuk Özdağ'dan Doğu Perinçek'e yanıt
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
Mansur Yavaş 2050 Ankara vizyonunu açıkladı
Mansur Yavaş 2050 Ankara vizyonunu açıkladı
Kurban bayramı başlangıcı ne zaman kaç gün tatil?
Kurban bayramı başlangıcı ne zaman kaç gün tatil?