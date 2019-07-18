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18 Haziran Türkiye Gündemi

18 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan Emniyet Genel Müdürülüğüne Mehmet Aktaş'ı atadı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya bakanlık emrine atandı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ise Şırnak Valisi Mehmet Aktaş getirildi.

Mansur Yavaş 2050 Ankara vizyonunu açıkladı

Yavaş, şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı ile yola çıktıklarını, hesap sormaya değil hesap vermeye talip olduklarını söyledi.

Gülen ile Pensilvanya'da görüşünce anlamış

PENSİLVANYA'ya giden Ahmet Davutoğlu Fethullah Gülen ile görüşmüştü. Bugün Youtube üzerinden canlı yayın yapan Davutoğlu o görüşmenin detaylarını da anlattı.

Ziya Selçuk'tan YKS müjdesi!

"YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için 3 bin 960 komisyonda 13 bin 985 personelimiz ile öğrenci ve velilerimizin yanındayız.

Demir'den kritik F-35 açıklaması!

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Türkiye zorunlu
olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak'' diye konuştu.

Karamollaoğlu'ndan gece yarısı darbe Twitleri!

Temel Karamollaoğlu 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında başlatılan süreçle ilgili gece yarısı çok sert açıklamalar yaptı.

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