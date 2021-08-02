Orman yangınlarında son durum kötü haberler peş peşe geliyor

TÜRKİYE genelinde 119 yangın kontrol altına alındı 3 ilde devam eden 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Bakan Pakdemirli çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirirken vefat sayısının da 8'e yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisi bölgeye gönderildi. İşte yangınlarda son durum...

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Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yurt genelinde 119 orman yangını kontrol altına alınırken 3 ilde süren 7 yangın ise henüz kontrol altına alınamadı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Ayrıca Türkiye, yangınlar için destek talebinde bulundu. Hürriyet gazetesi Brüksel temsilcisi Güven Özalp, Twitter adresinden duyurduğu gelişmeye göre ilk etapta bölgeye AB ülkelerinden üç uçak sevk edilecek.

10.40 OGM: 130 ORMAN YANGININI KONTROL ALTINA ALDIK

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte başaracağız. Son 6 günde 35 ilde meydana gelen 130 orman yangınını kontrol altına aldık'' denildi. OGM'nin paylaşımında Antalya, Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının çıktığı belirtildi.

10.30 NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak." dedi ve Çökertme Mahallesi'ndeki yangına dikkat çekti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak." dedi ve Çökertme Mahallesi'ndeki yangına dikkat çekti.

10.13 AZERBAYCAN'DAN GELEN EKİP TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye’ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan’dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel, bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı.

10.00 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz. Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangını KONTROL ALTINA ALDIK. 13 su atar, 3 idari uçak 9 İHA 45 helikopter 6 yönetim helikopteri 1 insansız helikopter 708 arazöz ve su tankeri 120 iş makinası 4800 #OrmanınKahramanları görevde." denildi.

09.30 BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı. Bu mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Alevlerin, Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit ettiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

09.00 MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.

07.00 TURİSTİK ÇÖKERTME MAHALLESİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.