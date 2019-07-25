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Ordu'da 3 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı

ORDU’nun Fatsa ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı, 3 kişinin öldüğü, 6'sı çocuk 11 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüsün, önüne aniden çıkan minibüsle çarpışarak sürüklendiği, bu sırada yol kenarında yaya olarak yürüyen çocukların ise korku ve panik içinde koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

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