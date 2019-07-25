Emre Belözoğlu Giuliano Terraneo sorusun cevap verdi

Fenerbahçe'ye 4 yıl sonra geri dönen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takıma şampiyonluk kazanmak için geri geldiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 38 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu, hazırlık süreciyle ilgili olarak, "Topuk Yaylası'nda ilk etap çalışmalarımızı tamamladık, ben de takımla beraber son 3 güne katıldım. Orada takımla daha çok adaptasyon antrenmanları yaptım. Burada biraz daha yoğun çalışıyorum. Sonuçta Ersun Hoca'nın sezon başı kampları hemen hemen herkesin bildiği gibi sert geçiyor. Sadece biraz burada hava şartları beklenenin üstünde sıcaklıkta devam ettiğinden onun sıkıntısını yaşıyoruz. Onun dışında eğlenceli, iyi bir ortamamız var, eğlenirken iyi çalışan bir grubumuz var. Burada oynayacağımız son hazırlık maçıyla bu etabı da tamamlayacağız. Ligin ilk maçına kadar önümüzde 3 haftalık bir süre var. İnşallah en hazır şekilde o maça çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"(Fenerbahçe'den ayrılışı) Fenerbahçe takımı bir karar alıyorsa bu yönetim kurulunun, başkanın kararıdır"

Emre Belözoğlu, "Giuliano Terraneo nedeniyle Fenerbahçe'den yıllarca uzak kaldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Dışarıdan belki sinirli bir insan olarak görünüyorum ama kimseyle hayatım boyunca hiçbir problemimi hesaba dökmedim. Hiçbir şeyi kişiselleştirmedim. Hep büyük fotoğrafa baktım. O süreçte Fenerbahçe'den ayrıldım diye üzülmüştüm. Sadece üzüntümü beyan etmiştim, hiçbir şeyi kişiselleştirmedim, ne o günkü başkanımız, ne yönetici büyüklerimiz ne de o günkü Terraneo ile ilgi bir açıklamam olmamıştı. Zaten Fenerbahçe takımı bir karar alıyorsa bu yönetim kurulunun, başkanın kararıdır. Bu bireysel bir karar değildir. O dönem benim ayrılmam istenmişti, bunu saygıyla karşıladım. Fenerbahçelilik duruşumla karşıladım. Bugün buraya geldiğimde yine sayın başkan ve yönetim kurulun kararıyla, hocanın isteğiyle geldim. Benim için bu formayı yeniden giymek büyük bir onur ve şeref. Ama dediğim gibi olayları kişiselleştirmekten çok biraz daha içsel yaşamayı tercih ediyorum. Hiçbir zaman bunu hesaba dökmüyorum. Futbolu çünkü çok seviyorum. Sahanın içerisinde herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bugüne kadar Allaha'a şükür Allah hiç sırtımı yere getirmedi. İnşallah bundan sonra da bu böyle devam eder."