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Ordu'da yürek sızlatan kaza!

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Dolunay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Giresun yönüne giden, Görele Seyahat'a ait 61 S 0909 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönen 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, her iki araçtaki 10 kişi yaralandı.

Tüm çabalara karşın kurtarılamadılar

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak yaralılardan 3'ü tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaralılardan bazılarının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ölen 3 kişiyle yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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