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Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle kamera karşısına geçti

Başrol oynadığı dizideki partneri Furkan Palalı ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, dün akşam sevgilisiyle kamera karşısına geçerek ters köşe yaptı.

Benim Tatlı Yalanım dizisindeki partneri Furkan Palalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada hızla yayılan aşk iddialarına son noktayı koydu. Genç oyuncu, dün akşam 2 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle kamera karşısına geçti.

KUZENİ ZANNETMİŞLERDİ

Aslı Bekiroğlu önceki akşam Asmalımescit'te bir mekan çıkışı sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafta benzerliklerinden dolayı kuzen sanılan ikili konuya açıklık getirdi. Çift, muhabirlerle sohbet ederken kuzen oldukları yönündeki iddialarla da alay etti.

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