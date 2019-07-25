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Seyhan Soylu "Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı"

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evinin önünde eylem yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Soylu, Gülen'in masa altından bacaklarını okşadığını iddia etti.

15 Temmuz'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’ya giderek evinin önünde tek başına protestoda bulunan Seyhan Soylu, Gülen hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti. OdaTV'ye konuşan Soylu, Fetullah Gülen'in masa altından bacaklarını okşadığını söyledi.

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