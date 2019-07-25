SON DAKİKA
TSK ve MİT tarafından ortak operasyonda geçtiğimiz günlerde Irak'ın Erbil şehrinde konsolosumuzu şehit eden PKK'lı planlayıcılar vuruldu Haberin devamı.
GÜNCEL

25 Haziran Türkiye Gündemi yeni

25 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'ın imzasıyla 4 bakanlığa kritik atamalar

Erdoğan'ın imzasıyla, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bazı kurumlara ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Trump, Türkiye'ye yaptırım teklifini reddetti

ABD'li senatörlerin S-400'ler için Türkiye'ye yönelik yaptırım teklifini Donald Trump'ın kabul etmediği ileri sürüldü. Trump'ın F-35'ler için de Obama'yı suçladığı kaydedildi.

Gündemi sarsan iddia!

Lütfü Özşahin, Türkiye'nin S-400'leri almaktaki ısrarının altında, NATO'nun Türkiye'ye yönelik olası işgal planına hazırlığın yattığını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda Kalın-Jeffrey zirvesi!

İbrahim Kalın ile Jeffrey görüşmesine ilişkin detaylar paylaşan diplomatik kaynaklar, ABD'nin Suriye'deki durumun Türkiye'ye yinelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu kabul ettiğini ancak adım atmak istemediğini açıkladı.

Ve Türkiye'de bir ilk!

lisanslı depolarda depolanan ürünlere yönelik daha sağlıklı fiyat oluşumlarının sağlanması amacıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor.

TOKİ'den uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ), İstanbul başta olmak üzere 4 ilde açık artırma yöntemi ile 267 konutu cazip fiyatlarla satışa sunuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yemekten sonra gelen uyku tehlikeli! Uzmanlar 'dikkat' diyerek uyardı
Yemekten sonra gelen uyku tehlikeli! Uzmanlar 'dikkat' diyerek uyardı
TÜİK'in verilerine göre gazete ve dergilerin tirajı büyük oranda azaldı
TÜİK'in verilerine göre gazete ve dergilerin tirajı büyük oranda azaldı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar cezayı iptal ettirebilirsiniz
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar cezayı iptal ettirebilirsiniz
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Volkan Demirel çağrısı
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Volkan Demirel çağrısı
Çin'in 'Uygurlar Türk soyundan değil' iddiası olay oldu
Çin'in 'Uygurlar Türk soyundan değil' iddiası olay oldu
TSK ve MİT K. Irak'ta Erbil şehidimizin planlayıcılarını vurdu
TSK ve MİT K. Irak'ta Erbil şehidimizin planlayıcılarını vurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada
Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada
Yaşlı kadın polis aracına böyle çarptı!
Yaşlı kadın polis aracına böyle çarptı!
AÖL sonuçları açıklanıyor MEB açık lise sınav sonuçları
AÖL sonuçları açıklanıyor MEB açık lise sınav sonuçları
Bursa'da hayvan cinayeti!
Bursa'da hayvan cinayeti!
Adana'da nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu
Adana'da nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü
Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü
Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi
Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi