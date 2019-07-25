25 Haziran Türkiye Gündemi yeni

Erdoğan'ın imzasıyla 4 bakanlığa kritik atamalar

Erdoğan'ın imzasıyla, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bazı kurumlara ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Trump, Türkiye'ye yaptırım teklifini reddetti

ABD'li senatörlerin S-400'ler için Türkiye'ye yönelik yaptırım teklifini Donald Trump'ın kabul etmediği ileri sürüldü. Trump'ın F-35'ler için de Obama'yı suçladığı kaydedildi.

Gündemi sarsan iddia!

Lütfü Özşahin, Türkiye'nin S-400'leri almaktaki ısrarının altında, NATO'nun Türkiye'ye yönelik olası işgal planına hazırlığın yattığını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda Kalın-Jeffrey zirvesi!

İbrahim Kalın ile Jeffrey görüşmesine ilişkin detaylar paylaşan diplomatik kaynaklar, ABD'nin Suriye'deki durumun Türkiye'ye yinelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu kabul ettiğini ancak adım atmak istemediğini açıkladı.

Ve Türkiye'de bir ilk!

lisanslı depolarda depolanan ürünlere yönelik daha sağlıklı fiyat oluşumlarının sağlanması amacıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor.

TOKİ'den uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ), İstanbul başta olmak üzere 4 ilde açık artırma yöntemi ile 267 konutu cazip fiyatlarla satışa sunuyor.