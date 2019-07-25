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Bursa'da hayvan cinayeti!

Geçtiğimiz gün bir pitbullun önüne atılan kedi vahşetinden sonra, hayvan cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'da çöp konteynerinin yanına poşet içerisine konulmuş yavru köpek, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bir çöp konteynerinin yanına poşet içerisine konulmuş yavru bir köpek bırakıldı. Sıcaktan poşetin vücuduna yapıştığı yavru köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akıllara durgunluk veren olay, Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi bir vatandaş tarafından fark edildi. 

Arabasıyla seyir halindeyken bir poşetin hareket ettiğini gören Cemil Güneş, açtığı poşetin içerisinde yavru bir köpeğin olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

Kalacak evi yoktu, arabada baktı

Güneş, sıcakta eriyen poşetin köpeğe yapıştığını fark edince göz yaşlarına hakim olmadı. Güneş, daha sonra yavru köpeği özel bir veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kalacak evi olmadığından dolayı çöpte bulduğu köpeğe arabasında birkaç gün baktı.

Daha sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine köpeği belediyeye götürerek teslim etti. Fakat köpek bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cemil Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Siz hayvanın ilk halini görseydiniz insanlıktan mı çıktık derdiniz. Poşetin içinde kala kala bağırsakları parçalanmış. Köpeği serumla ayakta tutuyordum. Sosyal medya hesabımda köpeğin yaşaması için dua istedim. O köpeği oraya atanın iki dünyada yeri olmasın." ifadelerine yer verdi.

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