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Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü

İSTANBUL'dan Gaziantep'e cam şişe ve çeşitli malzemeler taşıyan Cengiz B.'nin kullandığı TIR, Ankara'da yola savruldu.

Edinilen bilgilere göre direksiyon başında uyuyakalan Cengiz B. adlı sürücü, sabah saatlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Çevreyolu üzerinde kaza yaptı. Cam şişe ve çeşitli malzemeler taşıyan TIR, yola savruldu. Yoldan çıkan tır bariyerlere çarparak ters döndü. Ters dönen tırdan çıkmayı başaran sürücü, kazanın etkisiyle şok yaşadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, yolun iki şeridini trafiğe kapatarak yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.  Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. 

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