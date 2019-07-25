SON DAKİKA
TSK ve MİT tarafından ortak operasyonda geçtiğimiz günlerde Irak'ın Erbil şehrinde konsolosumuzu şehit eden PKK'lı planlayıcılar vuruldu Haberin devamı.
MEDYA

Afili Aşk 8. bölüm fragmanı

Afili Aşk dizisi 8. yeni bölümüyle 31 Temmuz 2019 Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak. Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Afili Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Afili Aşk 31 Temmuz 2019 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yeyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yemekten sonra gelen uyku tehlikeli! Uzmanlar 'dikkat' diyerek uyardı
Yemekten sonra gelen uyku tehlikeli! Uzmanlar 'dikkat' diyerek uyardı
TÜİK'in verilerine göre gazete ve dergilerin tirajı büyük oranda azaldı
TÜİK'in verilerine göre gazete ve dergilerin tirajı büyük oranda azaldı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar cezayı iptal ettirebilirsiniz
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar cezayı iptal ettirebilirsiniz
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Volkan Demirel çağrısı
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Volkan Demirel çağrısı
Çin'in 'Uygurlar Türk soyundan değil' iddiası olay oldu
Çin'in 'Uygurlar Türk soyundan değil' iddiası olay oldu
TSK ve MİT K. Irak'ta Erbil şehidimizin planlayıcılarını vurdu
TSK ve MİT K. Irak'ta Erbil şehidimizin planlayıcılarını vurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
25 Haziran Türkiye Gündemi yeni
25 Haziran Türkiye Gündemi yeni
Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada
Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada
AÖL sonuçları açıklanıyor MEB açık lise sınav sonuçları
AÖL sonuçları açıklanıyor MEB açık lise sınav sonuçları
Yaşlı kadın polis aracına böyle çarptı!
Yaşlı kadın polis aracına böyle çarptı!
Bursa'da hayvan cinayeti!
Bursa'da hayvan cinayeti!
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Adana'da nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu
Adana'da nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu
Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi
Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi