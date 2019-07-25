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Josef de Souza İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sıradaki durağının İstanbul olduğunu belirtmişti. Şu anda Viyana'da bulunan Josef, "Vienna Istanbul" paylaşımıyla heyecan yaratmıştı. Brezilyalı futbolcu, İstanbul'a geldi.

Türkiye'ye neden geldiğini anlatan Josef, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye benim ikinci evim. Ailem de burada. Sadece vize işlemleri için geldim. Transfer teklifleri oluyor ancak sadece takımıma odaklanmış durumdayım. Takım ismi vermek istemiyorum."

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