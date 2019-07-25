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Faik Tunay Ali Babacan'ın kuracağı parti ile ilgili yeni bilgiler verdi

CHP eski milletvekili Faik Tunay, Çağlar Cilara'nın 10. Köy isimli programında Ali Babacan'ın kuracağı partiler ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Bir dönem CHP'de milletvekilliği yapan ancak partiyi sağa kaydırdığı şeklinde eleştiriler alarak partiden dışlanan Faik Tunay'dan Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Eylül ayının sonunu işaret eden Tunay, Ali Babacan'ın partisinde sanılanın aksine sosyal demokrat ve sol çevrelerden sürpriz isimlerin olacağını söyledi.

Çağlar Cilara'nın 10. Köy isimli programında konuşan Tunay, "Eylül ayı itibariyle bazı şeylerin daha netleşeceğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak Ak Partili isimlerden oluşacağı düşünülüyor ancak şöyle bir bilgi vereyim, çok sürpriz sosyal demokrat ve soldan gelen isimler de olacak" dedi.

Herkesi kapsayan merkezde bir oluşum amaçlandığını söyleyen Tunay, "Sadece Ak Parti görünümü olursa oy alamazsınız. İYİ Parti, MHP'de siyaset yapmış insanların ağırlıklı olduğu parti olduğu için yüzde 7'lerde, 10'larda kaldı" diye konuştu.

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