GÜNCEL

Tekirdağ'da 40 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan 40 kaçak göçmen yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç ile Mücadele ekipleri, kaçak göçmenlerle yönelik il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yasadışı yollardan yurtdışına geçiş ve düzensiz göç ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 

Polis ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 3'ü Afganistan 37'si Pakistan uyruklu toplamda 40 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Büyükçekmece'de kamyonet kaza yaptı! Karpuzlar yola saçıldı
Büyükçekmece'de kamyonet kaza yaptı! Karpuzlar yola saçıldı
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti
Devler istiyordu! Douglas'ı 3 yıllığına Beşiktaş kaptı
Devler istiyordu! Douglas'ı 3 yıllığına Beşiktaş kaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edince tutuklanmıştı! O ismi CHP partiden ihraç ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edince tutuklanmıştı! O ismi CHP partiden ihraç ediyor
Volkan Şen Bursaspor'a geri dönüyor
Volkan Şen Bursaspor'a geri dönüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tayland’da askeri üsse saldırı
Tayland’da askeri üsse saldırı
Düdüklü tencerede sahte içki imalatı yapılan depoya şok baskın
Düdüklü tencerede sahte içki imalatı yapılan depoya şok baskın
65 yaş maaşları Kurban bayramı öncesi yatar mı?
65 yaş maaşları Kurban bayramı öncesi yatar mı?
Diyarbakır sıcağından kaçan vatandaşlar serinleyecek yer arıyor
Diyarbakır sıcağından kaçan vatandaşlar serinleyecek yer arıyor
Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle kamera karşısına geçti
Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle kamera karşısına geçti
Lisans tamamlama 2019 Sağlık lisans tamamlama başvuru ekranı
Lisans tamamlama 2019 Sağlık lisans tamamlama başvuru ekranı
İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar
İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar
BİLSEM 2019 mülakat sonuçları açıklanıyor sorgulama sayfası girişi
BİLSEM 2019 mülakat sonuçları açıklanıyor sorgulama sayfası girişi